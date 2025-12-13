L’avversario Zauri | Ridurre gli errori e sfruttare le occasioni I biancorossi qualcosa ci concederanno

Il Campobasso di Luciano Zauri si prepara a riscattare l’ultimo passo falso, affrontando una sfida importante. Il tecnico sottolinea l’importanza di ridurre gli errori e sfruttare al meglio le occasioni, consapevole che l’avversario concederà spazi. La squadra cerca di migliorare, mantenendo un equilibrio tra critica e aspetti positivi emersi nelle recenti prestazioni.

Il Campobasso di Luciano Zauri vuole riscattare l'ultimo passo falso con il Bra. "Dobbiamo rispondere sul campo – ha raccontato a CBTV – Siamo però stati sconfitti e dunque dobbiamo migliorare e correggere gli errori, consapevoli però che sono state fatte anche cose buone. Il Perugia ha una rosa importante. Sono partiti male ma ora stanno facendo un buon percorso. Anche noi però abbiamo caratteristiche importanti e giocatori bravi. Sarà una gara combattuta, con due squadre che hanno voglia di vincere. Toccherà a noi fare qualcosa in più per portare a casa i tre punti". Su cosa sta lavorando? "I nostri attaccanti hanno dei numeri importanti, cerchiamo qualche gol sporco magari di difensori e centrocampisti.

