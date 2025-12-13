Lavoro e sicurezza | Si studi a scuola

Il rispetto della sicurezza sul lavoro è un tema di fondamentale importanza che va trasmesso alle nuove generazioni. Per questo motivo, le scuole come l’istituto Arturo Checchi e il Comprensivo Fucecchio hanno dedicato commemorazioni e targhe a figure come Evaretto Niccolai, simbolo dell’impegno e della tutela dei lavoratori.

Fermare nel tempo la storia di un impegno, importante, di grande valore. Dopo quella inaugurata lo scorso mese di ottobre all'istituto Arturo Checchi, anche il Comprensivo Fucecchio ha voluto omaggiare Evaretto Niccolai con una targa commemorativa esposta all'ingresso della scuola, per ricordare l'impegno da lui profuso in qualità di presiedente provinciale Anmil e portavoce delle istanze a favore dei lavoratori. L'inaugurazione si è tenuta alla presenza della sindaca Emma Donnini, del presidente nazionale Anmil Antonio Di Bella e del presidente regionale Alessandro Grazzini, oltre alla dirigente scolastica Angela Surace.

