Lavori su A16 | chiusure notturne tra Grottaminarda e Candela in entrambe le direzioni

Per permettere lavori di pavimentazione, sulla A16 Napoli-Canosa tra Grottaminarda e Candela saranno effettuate chiusure notturne in entrambe le direzioni, dalle 21:00 del 16 dicembre alle 6:00 del 17 dicembre. Questa misura mira a garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione e limitare i disagi agli utenti.

Roma, 13 dicembre 2025 - Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela, in entrambe le direzioni, con le seguenti modalità:Dalle 21:00 di martedì 16 alle 6:00 di mercoledì 17 dicembre, sarà chiuso il tratto. Avellinotoday.it A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE DEL TRATTO GROTTAMINARDA-CANDELA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI - CANDELA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI Roma, 13 dicembre 2025 - trasporti-italia.com

