Lavori all’ospedale di comunità di Foiano della Chiana chiusura temporanea del parcheggio

Dal 15 al 31 dicembre, il parcheggio adiacente all’ospedale di comunità di Foiano della Chiana sarà temporaneamente chiuso. La chiusura è necessaria per permettere le attività di scarico e approvvigionamento dei materiali, garantendo il proseguimento dei lavori di costruzione. La Asl Toscana sud est informa i cittadini delle modifiche temporanee alla viabilità e invita alla collaborazione.

La Asl Toscana sud est informa che, dal 15 al 31 dicembre, il parcheggio adiacente al cantiere dell'ospedale di comunità di Foiano della Chiana sarà temporaneamente chiuso per consentire lo svolgimento delle attività di scarico e approvvigionamento dei materiali necessari al proseguimento dei.