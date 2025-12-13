Lavoratori terrorizzati dall’Ia generativa | tre dipendenti su dieci si vedono sostituiti nei prossimi anni

Un crescente timore tra i lavoratori riguardo all’avvento dell’Intelligenza artificiale generativa: tre dipendenti su dieci temono di essere sostituiti nei prossimi anni. Questa preoccupazione riflette l’impatto che le innovazioni tecnologiche stanno avendo sul mercato del lavoro, generando ansia e incertezza tra le imprese e i dipendenti.

Sempre più lavoratori si convincono che l'Intelligenza artificiale generativa sarà in grado di sostituirli. Un vero e proprio terrore, che negli Stati Uniti e in Giappone ha portato tre persone su dieci a credere che entro i prossimi cinque anni l'Ia possa prendere il loro posto alla scrivania. È questo il risultato di una serie di sondaggi ed esperimenti pubblicati di recente sul magazine di settore Hiringlab.org, condotti su lavoratori a tempo pieno nei due Paesi. Gli intervistati hanno risposto in maniera simile rispetto al numero di posti che l'Intelligenza artificiale generativa sostituirà nel prossimo futuro.

