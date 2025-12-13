Lavoratori in nero e irregolarità | maxi multa di 30mila euro a una fabbrica novarese

Un controllo congiunto delle forze dell'ordine ha portato alla scoperta di lavoratori in nero e irregolarità in una fabbrica di Revislate, provincia di Novara. Durante l’ispezione, sono state elevate sanzioni per un totale di 30.000 euro. L'intervento si inserisce in un'azione di contrasto al lavoro illegale e all’evasione fiscale nel settore industriale.

Denuncia e maxi multa per una fabbrica in provincia di Novara. Nella mattina dell'11 dicembre la Polizia di Stato di Novara - squadra amministrativa della divisione Pas, assieme all'ufficio Immigrazione, Ispettorato del lavoro e Spresal, ha effettuato un controllo in una fabbrica a Revislate di.

