L' auto telecomandata trasformata in una bomba Ordigno letale scovato in un box

Un'auto telecomandata è stata trovata trasformata in un ordigno esplosivo all’interno di un box. La potenziale pericolosità dell’ordigno, se fosse stato attivato, avrebbe potuto causare gravi conseguenze a persone e cose nelle vicinanze. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato un possibile disastro.

Avrebbe potuto avere effetti letali o comunque gravissimi se fosse stato attivato a pochi metri da persone o cose. È questo quanto constatato dagli artificieri che ieri, coinvolti dalla squadra mobile di Roma, hanno rinvenuto un ordigno in un box di Fidene.L'auto giocattolo era una bomba

