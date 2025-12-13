L’Ausl omaggia Ziotti Donata una bicicletta in sua memoria

L’Ausl rende omaggio a Maurizio Ziotti, stimato collega scomparso lo scorso luglio, con una cerimonia dedicata alla donazione di una bicicletta. Questo gesto simbolico rappresenta memoria e riscatto sociale, sottolineando il valore della sua figura e il rispetto della comunità nei suoi confronti.

Una bicicletta come simbolo di memoria e riscatto sociale. L’Ausl ha voluto rendere omaggio ieri a Maurizio Ziotti, stimato collega scomparso lo scorso luglio, con una cerimonia dedicata alla donazione di una bici. Ziotti ha lavorato come commesso all’Azienda Usl dalla metà degli anni ’90 fino al settembre 2015. La sua vita personale è stata segnata da un percorso difficile: trascorse l’infanzia e la giovinezza prima al brefotrofio del Santa Maria della Scaletta e poi all’ospedale psichiatrico, pur non avendo alcun disturbo psichiatrico, come accadeva a tante persone in quegli anni. Con il processo di deistituzionalizzazione, Maurizio ebbe la possibilità di riscattarsi: dapprima con una borsa lavoro e poi con un contratto da commesso all’Ausl. Ilrestodelcarlino.it

