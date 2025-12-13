L’attore Peter Greene trovato senza vita nel suo appartamento Addio al sadico Zed di Pulp Fiction

L’attore statunitense Peter Greene è stato rinvenuto senza vita nel suo appartamento a Manhattan. Nota per il ruolo di Zed in Pulp Fiction, Greene lascia un vuoto nel mondo del cinema e tra i suoi fan. La notizia ha suscitato grande commozione e molte domande sulla causa del decesso.

Roma, 13 dicembre 2025 - L'attore americano Peter Greene è stato trovato morto ieri pomeriggio nel suo appartamento nel Lower East Side di Manhattan, New York. Famoso per i suoi ruoli da 'cattivo' in film diventati di culto c ome "Pulp Fiction" e "The Mask - Da zero a mito", aveva 60 anni. Il suo manager Gregg Edwards lo ha confermato al "New York Daily News". Da quanto reso noto dalla polizia, Greene è stato rinvenuto privo di sensi nella sua abitazione di Clinton Street intorno alle ore 15.25, ed è stato dichiarato morto sul posto. Gli investigatori non hanno trovato segni di violenza, quindi le cause del decesso saranno stabilite dal medico legale. Quotidiano.net

È morto Peter Greene, l’attore è stato trovato senza vita nel suo appartamento. Era il cattivo di “Pulp Fiction” e “The Mask – Da zero a mito” - L'attore è stato trovato morto nel suo appartamento a Manhattan all'età di 60 anni. ilfattoquotidiano.it