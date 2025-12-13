L'attore americano Robert Green è stato rinvenuto senza vita nel suo appartamento nel Lower East Side di Manhattan. La notizia ha sconvolto il mondo dello spettacolo, lasciando un vuoto tra fan e colleghi. Green, noto soprattutto per il ruolo di Zed in Pulp Fiction, lascia un ricordo indelebile nel cinema.

Roma, 13 dicembre 2025 - L'attore americano Robert Green è stato trovato morto ieri pomeriggio nel suo appartamento nel Lower East Side di Manhattan, New York. Famoso per i suoi ruoli da 'cattivo' in film diventati di culto c ome "Pulp Fiction" e "The Mask - Da zero a mito", aveva 60 anni. Il suo manager Gregg Edwards lo ha confermato al "New York Daily News". Da quanto reso noto dalla polizia, Green è stato rinvenuto privo di sensi nella sua abitazione di Clinton Street intorno alle ore 15.25, ed è stato dichiarato morto sul posto. Gli investigatori non hanno trovato segni di violenza, quindi le cause del decesso saranno stabilite dal medico legale. Quotidiano.net

L’attore Peter Green trovato senza vita nel suo appartamento. Addio al sadico Zed di Pulp Fiction - L'attore americano Robert Green è stato trovato morto ieri pomeriggio nel suo appartamento nel Lower East Side di Manhattan, New York. quotidiano.net