L’attaccante Morais | Dobbiamo tornare alla vittoria

L’attaccante Morais sottolinea l’importanza di tornare alla vittoria in vista della sfida di domani al Mancini contro il Fossombrone. Il Castelfidardo, penultimo in classifica, cerca di consolidare la posizione e avvicinarsi alla zona playout, attualmente distante 8 punti. La partita si presenta come un’occasione cruciale per i biancoverdi di riscattarsi e migliorare la propria classifica.

Domani al Mancini scenderà il Fossombrone. Un altro avversario tosto sulla strada di un Castelfidardo, ultimo in classifica assieme alla Sammaurese, che insegue la zona playout distante 8 punti. Servono i punti, ma anche i gol. Del nuovo arrivato Gallo che l’ha sfiorato domenica contro la Vigor Senigallia al Bianchelli, ma pure di Morais che finora è andato a segno 3 volte, solo in trasferta: doppietta a Termoli e poi a Chieti. "Stiamo lavorando bene, ma dobbiamo tornare alla vittoria – dice Morais, attaccante venezuelano con passaporto portoghese, classe 1998 – Affronteremo una squadra organizzata, molto intensa, che lavora bene nella fase difensiva e riparte con grande velocità. Ilrestodelcarlino.it

