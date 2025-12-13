L’attaccante giocherà in Liverpool-Brighton?

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mohamed Salah è tornato a disposizione del Liverpool per la partita casalinga contro Brighton e Hove Albion, in programma sabato. Leggi tutte le ultime novità sulla sua presenza in campo e sull’impegno dei Reds in questa importante sfida di Premier League.

2025-12-12 22:52:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Mohamed Salah è tornato nella squadra del Liverpool per la partita casalinga di Premier League contro Brighton e Hove Albion sabato. Il quattro volte vincitore della Scarpa d’Oro nella massima serie è stato escluso martedì dalla trasferta contro l’Inter in Champions League dopo aver affermato di essere stato “gettato sotto l’autobus” durante il prolungato calo di forma dei Reds, aggiungendo che il suo rapporto con l’allenatore Arne Slot si è interrotto. Il Liverpool inizierà la partita due posizioni dietro ai Seagulls, ottavi in??classifica, per differenza reti, avendo preso otto punti nelle ultime 10 partite di campionato. Justcalcio.com

l8217attaccante giocher224 in liverpool brighton

© Justcalcio.com - L’attaccante giocherà in Liverpool-Brighton?

DE ZERBI lo ha fatto di nuovo: Brighton-Liverpool 2-1 | FA CUP | DAZN Highlights

Video DE ZERBI lo ha fatto di nuovo: Brighton-Liverpool 2-1 | FA CUP | DAZN Highlights