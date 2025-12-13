Latina Tripodi inaugura nuova sede | Sarà un presidio d’ascolto

A Latina è stata inaugurata la nuova sede del consigliere regionale Orlando Angelo Tripodi, pensata come un presidio di ascolto per il territorio. Uno spazio dedicato a raccogliere le esigenze della comunità, rafforzando il legame tra istituzioni e cittadini, in linea con i valori di Forza Italia.

È stata inaugurata oggi a Latina la nuova sede del consigliere regionale del Lazio Orlando Angelo Tripodi, uno spazio che nasce con una missione chiara: essere un punto di riferimento stabile per l’ascolto delle istanze del territorio, in piena coerenza con il DNA di Forza Italia, da sempre partito della gente e tra la gente. La sede non è soltanto un luogo politico, ma un presidio sociale concreto, pensato per rispondere ai bisogni reali della comunità. Al suo interno trovano infatti spazio tre sportelli dedicati al sostegno, all’inclusione e al benessere delle persone, con particolare attenzione alle donne e alle situazioni di fragilità. Lapresse.it

