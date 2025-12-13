L' Atalanta torna a vincere nel segno di Scamacca 2-1 sul Cagliari
L'Atalanta torna alla vittoria nel campionato italiano, superando il Cagliari 2-1 grazie a una doppietta di Scamacca. Dopo il successo in Champions League contro il Chelsea, i nerazzurri consolidano il loro momento positivo, mentre il Cagliari si ferma con il gol di Gae che non basta per evitare la sconfitta.
Doppietta dell'attaccante e sardi battuti dopo il provvisorio pari di Gaetano BERGAMO - L'Atalanta, dopo la vittoria col Chelsea in Champions League, torna a sorridere anche in campionato: contro il Cagliari finisce 2-1 grazie alla doppietta di Scamacca, inutile il gol del momentaneo pareggio di Gae. Ilgiornaleditalia.it
L'Atalanta torna a vincere nel segno di Scamacca, 2-1 sul Cagliari - L'Atalanta, dopo la vittoria col Chelsea in Champions League, torna a sorridere anche in campionato: contro il Cagliari finisce 2- laprovinciacr.it
L’Atalanta di Palladino ritrova la vittoria anche in campionato: Cagliari battuto con la doppietta Scamacca - 1 nella 15ª giornata di Serie A: doppietta di Scamacca, Palladino sorride e i nerazzurri tornano a vincere in campionato ... fanpage.it
#Atalanta- #Cagliari, i convocati di #Pisacane: torna #Mazzitelli x.com
Tutta la Dea in un solo album! In arrivo in edicola il nuovo album di figurine ufficiale dell'Atalanta, realizzato proprio in Val Seriana! https://myvalley.it/2025/12/latalanta-torna-in-edicola-il-nuovo-album-figurine-made-in-clusone/ #Atalanta #ForzaAtalanta #fi - facebook.com facebook
Pel de poia Coro Curva Nord Solo Vincere 4-2-2025 #shorts