L’assenza delle risorse La vera libertà di stampa? Non si fa con le elemosine

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo analizza il concetto di libertà di stampa, evidenziando come questa non possa essere semplicemente garantita attraverso risorse limitate o sovvenzioni. Si sottolinea l'importanza di un impegno reale e strutturale, piuttosto che di misure temporanee o elemosinose, per preservare un autentico diritto fondamentale.

Canè Se ogni volta che si sente evocare (e invocare) la "libertà di stampa" piovesse un euro nelle casse dello Stato, beh, saremmo miliardari. Lo Stato, appunto, e a seguire il soggetto che ogni giorno alimenta questa libertà: il mondo dell’editoria. Peccato che la magia non si compia, e che anzi nel magro bilancio da 110% che negli ultimi anni i governi si trovano a gestire con la Finanziaria, il contributo al settore sia sempre faticosamente risicato. Diciamo faticosamente, perché spesso si parte da zero per arrivare, dopo sollecitazioni e ripensamenti, a cifre di dimensione comunque inadeguata. Quotidiano.net

l8217assenza delle risorse la vera libert224 di stampa non si fa con le elemosine

© Quotidiano.net - L’assenza delle risorse. La vera libertà di stampa? Non si fa con le elemosine