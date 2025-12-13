L' aspirina che non c' è errori e nuove indagini su telecamere e tabulati | quattro anni senza Lilly

Il caso di Liliana Resinovich, scomparsa nel 2019 e trovata morta nel 2023, continua a suscitare interrogativi. Tra errori, nuove indagini, analisi di telecamere e tabulati, emerge una vicenda complessa e ancora irrisolta, caratterizzata da numerosi punti oscuri e una costante tensione tra verità e dubbi.

Il caso della morte di Liliana Resinovich racconta numerose zone d'ombra e una perenne sensazione di muoversi in un mare in burrasca. Le ragioni di questo enorme caos venutosi a creare, ormai quattro anni fa, sono da ricercare nel protagonismo dei soggetti coinvolti e nelle strategie messe in. Triesteprima.it

