L’Ascoli si prepara alla trasferta a Guidonia, sfida che si preannuncia impegnativa. Domani alle 17, i bianconeri affronteranno la squadra locale in una partita importante, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo. La gara rappresenta un nuovo banco di prova per la formazione, determinata a mettere in campo tutta la sua determinazione.

L’Ascoli si prepara alla difficile trasferta in casa del Guidonia. L’appuntamento in programma domani con avvio previsto alle 17.30 offrirà ai bianconeri la possibilità di provare a centrare un’altra vittoria dopo quella ottenuta lunedì scorso al Del Duca contro il Forlì. "La vittoria di lunedì ci ha dato morale perché, se fai le prestazioni e non porti a casa nulla, è un po’ demoralizzante – commenta il tecnico Francesco Tomei -. La fiducia non l’abbiamo mai persa. A volte ci sono partite che puoi giocare bene o meno bene, fa parte del campionato. Sono contento per come sono arrivati i tre punti, sono sereno, so come lavorano i ragazzi". Sport.quotidiano.net

L’Ascoli pronto per Guidonia. Tomei: sarà una gara tosta - 30 offrirà ai bianconeri la possibilità di provare a centrare un’altra ... sport.quotidiano.net