L’AS Roma annuncia una nuova partnership strategica con Wizz Air

L’AS Roma annuncia una nuova collaborazione strategica con Wizz Air, una delle principali compagnie aeree low-cost europee e leader nel settore italiano. L’accordo mira a rafforzare la presenza internazionale del club e a offrire nuove opportunità di connettività ai tifosi, segnando un passo importante nella crescita e nello sviluppo della partnership tra le due realtà.

Roma, 13 dic. (askanews) – L'AS Roma "è orgogliosa di svelare una nuova importante partnership con Wizz Air, una delle principali compagnie aeree low-cost europee e uno dei maggiori carrier nel panorama aereo italiano". L'accordo nomina Wizz Air come Main Partner del Club e introduce una sponsorizzazione in evidenza sulla manica della maglia, che debutterà il 15 dicembre. Nell'ambito di questa partnership, Wizz Air diventerà anche la compagnia aerea ufficiale dell'AS Roma, portando la prima squadra alle partite nazionali durante tutta la stagione. "Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Wizz Air nella famiglia dell'AS Roma", ha dichiarato Michael Gandler, Chief Business Officer AS ROMA.

