L' arte di Giorgio Gomirato in una personale a Tarcento
A Tarcento, presso il Palazzo Frangipane, si inaugura una mostra dedicata a Giorgio Gomirato, artista di rilievo nel panorama friulano. L'esposizione propone una selezione di opere pittoriche e grafiche che raccontano il percorso creativo di uno dei più significativi interpreti dell’identità culturale della regione.
Palazzo Frangipane, cuore amministrativo e culturale di Tarcento, ospita una selezione accurata di opere pittoriche e grafiche che ripercorrono l'intera parabola creativa di uno dei testimoni più acuti dell’identità friulana, Giorgio Gomirato (1932–2022).Un viaggio nell'anima del. Udinetoday.it
