L’anticipo delle 15 Nicola grande ex in casa del Torino I grigiorossi sognano la zona europea

La Cremonese cerca di consolidare la propria posizione in classifica con una vittoria contro il Torino. Dopo due successi consecutivi, i grigiorossi puntano a superare momentaneamente le zone alte, avvicinandosi all'obiettivo europeo. La sfida, in programma alle ore 15, rappresenta un’occasione importante per la formazione lombarda di continuare il momento positivo.

Anche solo simbolicamente, ma per una notta la Cremonese può balzare in zona Europa. Ai grigiorossi, reduci da due vittorie di fila, serviranno altri tre punti oggi, ore 15, in trasferta col Torino. I granata hanno perso le ultime tre e il favore del pronostico sembra pendere dunque dalla parte degli uomini di mister Nicola (ex della sfida), che però predica attenzione: "Il Torino ha fermato grandi squadre quest’anno, non dobbiamo farci ingannare. Serviranno applicazione e grinta. Noi stiamo migliorando per quanto riguarda la consapevolezza e l’identità, ma possiamo ancora crescere tanto. Vogliamo dimostrare di non essere secondi a nessuno". Sport.quotidiano.net

