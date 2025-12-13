L’anno record dei rifiuti in Lombardia | aumenta la produzione Si differenzia a fatica

Nel 2023, la Lombardia registra un incremento nella produzione di rifiuti urbani, segnando un anno record. Mentre la raccolta differenziata avanza, resta difficile raggiungere l’obiettivo dell’83% stabilito dalla Regione per il 2027. Milano si distingue per le sue difficoltà nel migliorare la gestione dei rifiuti, evidenziando le sfide ancora da affrontare nel processo di sostenibilità ambientale.

Milano – Cresce la produzione di rifiuti urbani in Lombardia, mentre la differenziata aumenta ma è ancora lontana dall’obiettivo dell’83% che Regione ha fissato per il 2027. Sono alcuni dei dati che emergono dal nuovo rapporto sui Rifiuti Urbani di Ispra, che certifica una crescita della produzione nazionale dei rifiuti urbani del 2,3% nel 2024 rispetto al 2023, a fronte di una crescita del prodotto interno lordo e della spesa per consumi finali sul territorio nazionale, pari, per entrambi gli indicatori socioeconomici, allo 0,7%. Impennata dei rifiuti urbani. Per quanto riguarda la Lombardia, nell’ultimo anno si è arrivati a quota 4,8 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, rispetto ai 4,7 del 2023: nel quinquennio è il dato più elevato. Ilgiorno.it

