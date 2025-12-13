L’angoscia degli Europei

Il Documento americano “National Security Strategy 2025” riflette le dinamiche di sicurezza globale, sottolineando il ruolo dell’Europa e della NATO. Pur non presentando novità rivoluzionarie, evidenzia l’importanza di un impegno europeo nel mantenere stabile la propria difesa, ribadendo che il futuro della sicurezza transatlantica dipende dalla responsabilità condivisa tra Stati Uniti e paesi europei.

Il Documento americano “National Security Strategy 2025” non rivela novità sconvolgenti, se non quelle che erano già state preannunciate già durante la prima Presidenza Trump: l’ombrello Nato rimarrà aperto, a condizione che il manico sia saldamente in mano agli Europei stessi. Né è nuovo il quadro globale: gli USA hanno volto da tempo lo sguardo a un Far West, il cui orizzonte è sempre più “far” e si confonde con le onde alte dell’Oceano Pacifico. Lì sta la Cina, che si sta armando velocemente e che vuole costruire una “Sfera di co-prosperità della Grande Asia orientale”. L’ambizioso programma fu in realtà lanciato nel 1940 dal Ministro degli Esteri giapponese Matsuoka Yasuke, coltivato dal nazionalismo giapponese già dalla fine dell’800. Bergamonews.it

