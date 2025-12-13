Landini isolato | adesione al 4% Caporetto della Cgil in tutt' Italia

L'adesione allo sciopero contro le politiche attuate dal governo si rivela molto bassa, segnando un chiaro segnale di disaffezione e insoddisfazione tra i lavoratori. Con percentuali che oscillano tra il 3,8% e il 4,4%, questa giornata rappresenta una battuta d'arresto significativa per le mobilitazioni della Cgil e di Landini, evidenziando una perdita di consenso e coinvolgimento nel pubblico impiego e nella scuola.

È la Caporetto di Landini. Nel pubblico impiego l'adesione allo sciopero si ferma all'4,4%. Nella scuola al 3,8%. La metà degli iscritti Cgil se ne resta in ufficio. Il dato sulla partecipazione complessiva tra i lavoratori è inferiore al 5%. Nei trasporti il servizio è garantito al 90%. Lo sciopero generale indetto dal leader della Cgil Maurizio Landini è un flop. La giornata di mobilitazione contro la manovra del governo Meloni si trasforma in un fallimento. Uil e Cisl non partecipano. I numeri sono impietosi. A colpi di mobilitazioni politiche (sempre nel fine settimana) gli operai mollano la Cgil e se ne restano al lavoro. Ilgiornale.it Landini isolato: adesione al 4%. Caporetto della Cgil in tutt'Italia - Il record negativo di partecipazione nel settore della scuola ... msn.com

Landini isolato:"Non scioperiamo con gli altri sindacati ma per i diritti dei lavoratori" x.com

La Cgil: adesione allo sciopero nazionale al 68%, mezzo milione di persone in piazza. A Firenze in 100mila con il segretario generale Landini. - facebook.com facebook

