Landini ha sbagliato tutto ed è rimasto solo

Un anno dopo l'annuncio della rivolta sociale di Landini, l'auspicio di un cambio di passo della sinistra si è rivelato fallimentare. Le manifestazioni e le iniziative di protesta non hanno prodotto gli effetti sperati, lasciando il leader sindacale isolato e senza le alleanze necessarie per rilanciare la propria strategia politica.

Un anno fa Maurizio Landini annunciò la «rivolta sociale» contro il governo Meloni, in un vortice di sparate in tv e scioperi del venerdì, il suo progetto di dare la spallata al centrodestra, assaltare il Palazzo d’Inverno e preparare il terreno alla «remuntada» della sinistra, è fallito. Il risultato è che la sua rivolta immaginaria è diventata un boomerang. Quattro sono i punti di rottura. 1.Il segretario della Cgil ha demolito l’unità sindacale, prima con la Cisl e poi addirittura con la Uil che l’aveva seguito nell’avventura dell’opposizione radicale. La Cisl guidata prima da Luigi Sbarra e poi da Daniela Fumarola ha una tradizione moderata e pragmatica, non poteva essere complice del gioco allo sfascio; la Uil di Pierpaolo Bombardieri ha provato a mantenere la rotta a sinistra, ma quando ha ottenuto risposte convincenti del governo sulla legge di Bilancio ha mollato Landini che ha continuato a fare il Brancaleone alle Crociate; 2. Liberoquotidiano.it

Sciopero generale 12 dicembre dai treni alla scuola, Landini blocca l'Italia e Salvini sbotta - Tutto quello che c'è da sapere sullo sciopero generale indetto dalla Cgil per il 12 dicembre che riguarderà molti settori, dai treni alla scuola. virgilio.it