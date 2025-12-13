Lancia la droga per non farsi arrestare | l'hashish si infila nel finestrino aperto di un'auto in transito

Durante un'operazione a piazza Cavour, nel centro di Napoli, un episodio sorprendente ha coinvolto un'automobile in transito. Un individuo ha lanciato hashish dal finestrino aperto nel tentativo di evitare l'arresto, finendo per far finire la droga nell'auto stessa, mentre i carabinieri intervenivano. Una vicenda rocambolesca che ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine e dei presenti.

La rocambolesca vicenda in piazza Cavour, nel cuore di Napoli: la droga è finita nell'auto in transito, con l'ignaro autista che è stato fermato dai carabinieri. Fanpage.it

