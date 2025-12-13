L’analisi di Vespa La pace di Trump imbarazza l’Europa

L'articolo analizza le recenti implicazioni della strategia di Trump sulla scena internazionale e le sue ripercussioni sull'Europa, focalizzandosi sulla delicata questione del Donbass. La complessità dei negoziati di pace e le tensioni geopolitiche rappresentano un contesto di grande attualità, richiedendo un approfondimento sulle dinamiche coinvolte.

di Lorenzo Mantiglioni ROMA Di chi sarà il Donbass? È questa la domanda attorno alla quale, per ora, si sono arenati i negoziati di pace. Da una parte c’è il Cremlino, che non consentirà un cessate il fuoco finché le truppe ucraine non si saranno ritirate dalla regione, un ritiro auspicato anche dagli Stati Uniti. Dall’altra parte c’è Volodymyr Zelensky, che ribadisce come sul destino della regione dovranno esprimersi i cittadini ucraini. Il governo di Kiev ha inoltre smentito le voci secondo cui l’Ucraina sarebbe disponibile a creare una "zona cuscinetto" nel Donbass. "Se l’Ucraina sia d’accordo o meno – ha spiegato il consigliere presidenziale Dmytro Lytvyn – può essere deciso solo al più alto livello politico o dal popolo ucraino". Quotidiano.net

