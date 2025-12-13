L’amicizia nata al Gramsci e rimasta intatta per decenni

Prato, 13 dicembre 2025 – C’è un filo invisibile che resiste al tempo, agli anni che scorrono, alle vite che prendono strade diverse. È quel filo fatto di amicizia vera, di ricordi condivisi, di sogni costruiti sui banchi di scuola. Ed è proprio quel filo che ha riportato insieme la classe 5A di quello che fu l’Istituto Tecnico per Geometri “Antonio Gramsci” di Prato, diplomata nel lontano giugno 1977, riunitasi ancora una volta per i tradizionali auguri di Natale. Sono passati quasi cinquant’anni da quel diploma, eppure i rapporti non si sono mai davvero spezzati. Magari diradati dal ritmo della vita, dagli impegni, dalle responsabilità, ma mai cancellati. Lanazione.it

