L' altro Rione Sanità | dall' ipogeo dei Cristallini al giardino degli aranci

13 dic 2025

Questo articolo esplora un angolo meno conosciuto del Rione Sanità, partendo dall'ipogeo dei Cristallini, un sito che conserva tombe ellenistiche del IV secolo a.C., fino al giardino degli aranci. Un percorso tra storia e natura, alla scoperta di luoghi nascosti e meno frequentati di questa affascinante zona di Napoli.

Un percorso meno battuto, nel Rione Sanità: iniziamo con l'ipogeo dei Cristallini, che conserva tombe di epoca ellenistica (IV secolo a.C.). L'ipogeo è stato scoperto nel 1889 dal proprietario del palazzo, il barone Di Donato. Per lungo tempo chiuso al pubblico, ha aperto le sue porte nel 2018. Napolitoday.it

