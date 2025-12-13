L' altra sfida di Mosca | condannato Aitala il giudice italiano della Corte penale internazionale Un segnale

La condanna di Aitala, giudice italiano della Corte penale internazionale, da parte del tribunale russo a 15 anni di reclusione, rappresenta una nuova sfida per Mosca. La sentenza suscita reazioni e apre questioni di rilievo internazionale, evidenziando le tensioni tra Russia e Italia nel contesto giudiziario e diplomatico.

La reazione dopo la sentenza del tribunale russo contro il magistrato catanese, condannato da Mosca a 15 anni di carcere. Xml2.corriere.it L'altra sfida di Mosca: condannato Aitala, il giudice italiano della Corte penale internazionale. «Un segnale» - La rappresaglia di Putin è arrivata puntuale ma lui in fondo se l’aspettava: «Oggi è in corso una guerra al diritto internazionale e la Corte paga tutta la sua rilevanza», così aveva detto Rosario Ait ... msn.com Mosca contro la Corte penale internazionale: condannato a 15 anni per il giudice catanese Rosario Aitala - Aitala è stato il magistrato che ha istruito le indagini della procura internazionale contro il lea ... lasicilia.it

JUNIORES - 11° GIORNATA Nuovo appuntamento per i giovani Maghi, che vanno a Centallo per un'altra sfida molto importante per la classifica: i rossoblù, a quota 16 punti in classifica, vogliono tenere il ritmo delle migliori ed allungare ancora sugli avversari - facebook.com facebook

© Xml2.corriere.it - L'altra sfida di Mosca: condannato Aitala, il giudice italiano della Corte penale internazionale. «Un segnale»

La Nato sfida Mosca e si rafforza in Europa dell'est

Video La Nato sfida Mosca e si rafforza in Europa dell'est Video La Nato sfida Mosca e si rafforza in Europa dell'est