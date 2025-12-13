L'allineamento dei Tre Nord sull'Inghilterra si conclude oggi 13 dicembre 2025 | cosa significa

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 13 dicembre 2025, segna la conclusione di un percorso di oltre tre anni di allineamento tra i

Oggi 13 dicembre 2025, dopo poco più di 3 anni, si conclude l'allineamento dei "Tre Nord" sull'Inghilterra. Cos'è questo raro fenomeno, che si ripeterà tra centinaia di anni. Fanpage.it

allineamento tre nord sullL’allineamento dei “Tre Nord” sull’Inghilterra si conclude oggi 13 dicembre 2025: cosa significa - Oggi 13 dicembre 2025, dopo poco più di 3 anni, si conclude l’allineamento dei “Tre Nord” sull’Inghilterra. fanpage.it

Immagine generica

TUTORIAL APP SYNSCAN PRO: ALLINEAMENTO ALTAZIMUTALE | VERSIONE MIGLIORATA E UTILIZZO COMPLETO

Video TUTORIAL APP SYNSCAN PRO: ALLINEAMENTO ALTAZIMUTALE | VERSIONE MIGLIORATA E UTILIZZO COMPLETO