' L' albero delle favole' con Debora Mattiello a Cascina

Il 21 dicembre alle ore 17.30, Cascina ospita lo spettacolo

Domenica 21 dicembre alle ore 17.30, il Ridotto de La Città del Teatro ospita L’albero delle favole, uno spettacolo di e con Debora Mattiello dedicato ai bambini e alle bambine a partire da 1 anno.Un piccolo abete prende vita e, con il suo legno che scricchiola e respira, racconta storie di legno. Pisatoday.it

Debora Mattiello nei panni di “Geppetto“ - Lo farà domani alle 21 per ospitare Debora Mattiello (nella foto) e il suo “Geppetto“, scritto a quattro mani con Tonio De Nitto e ... lanazione.it

Nuvola Tv. . LE FAVOLE DI MAGALDI SOTTO L’ALBERO. LE PAROLE DEI PROTAGONISTI Si è svolta questo pomeriggio presso l’Arciconfraternita di Santa Maria Visitapoveri in piazza Municipio a Forio, la presentazione del libro postumo di Giuseppe Magal - facebook.com facebook