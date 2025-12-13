' L' albero delle favole' con Debora Mattiello a Cascina

Il 21 dicembre alle ore 17.30, Cascina ospita lo spettacolo

Domenica 21 dicembre alle ore 17.30, il Ridotto de La Città del Teatro ospita L’albero delle favole, uno spettacolo di e con Debora Mattiello dedicato ai bambini e alle bambine a partire da 1 anno.Un piccolo abete prende vita e, con il suo legno che scricchiola e respira, racconta storie di legno. Pisatoday.it

