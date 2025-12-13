Lago Natron | se tocchi quest’acqua rossa diventi pietra in pochi minuti ecco dov’è

Il Lago Natron, situato in Tanzania, è famoso per le sue acque dall’aspetto rosso intenso e per il suo potenziale letale. Questo fenomeno naturale, che può pietrificare chi entra in contatto con l’acqua, rappresenta uno dei luoghi più affascinanti e pericolosi del mondo, attirando ricercatori e avventurieri desiderosi di scoprirne i segreti.

Non si tratta dell'incipit di un film dell'orrore, ma di un fenomeno tanto reale quanto letale che caratterizza uno dei luoghi più affascinanti e pericolosi del pianeta. Il Lago Natron, situato nel Nord della Tanzania al confine con il Kenya, è una distesa d'acqua dal colore rosso cremisi che attira lo sguardo come una pietra preziosa, ma nasconde un segreto mortale: basta una goccia sulla pelle per attivare un processo di pietrificazione che non lascia scampo. Quando i raggi del sole dall'alto si infrangono sulle sue acque, l'effetto visivo è spettacolare, simile a quello di un rubino liquido.