L' aggressione con forcone nel macello di Correggio Il video

13 dic 2025

L'incidente nel macello di Correggio ha visto un'aggressione con forcone ai danni di alcune figure pubbliche, tra cui la deputata Stefania Ascari, l'ex onorevole Paolo Bernini e il consigliere regionale Casadei. L'evento ha attirato l'attenzione sulla tensione tra attivisti e operatori del settore, evidenziando le conseguenze di azioni di protesta in ambienti di lavoro.

Vittime sono stati la deputata 5 stelle Stefania Ascari con l'ex onorevole Paolo Bernini (attivista di Animal Equality) e il consigliere regionale Casadei . Ilrestodelcarlino.it

