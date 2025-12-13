Lady Diana e lo scoop del 1995 | inganni e manipolazioni raccontati in un libro verità

Nel 1995, l’intervista di Lady Diana rappresentò uno dei momenti più iconici e controversi della sua vita, rivelando aspetti intimi e delicati della famiglia reale britannica. A distanza di trent’anni, un nuovo libro svela dettagli su inganni e manipolazioni che si celano dietro quell’intervista, offrendo una prospettiva più approfondita sulla frattura tra Diana e la monarchia.

A distanza di trent’anni, l’intervista scoop a Lady D rimane il simbolo della frattura interna alla monarchia britannica, che però sembra nascondere strategie e inganni mediatici. Nel libro Dianarama: The Betrayal of Princess Diana, pubblicato a novembre 2025 e ancora inedito in Italia, il giornalista Andy Webb, ex dipendente della BBC, accusa l’emittente britannica e il reporter Martin Bashir di aver manipolato la principessa del Galles per ottenere quella celebre intervista trasmessa nel 1995. Secondo l’autore, Bashir avrebbe utilizzato documenti falsificati e calunnie per convincere la principessa a parlare, contribuendo al suo progressivo isolamento negli anni precedenti il tragico incidente del 1997. Panorama.it Lady Diana e lo scoop del 1995: inganni e manipolazioni raccontati in un libro verità - Andy Webb ricostruisce le manipolazioni di Martin Bashir per ottenere l'intervista a Lady D, lasciando un segno indelebile sulla principessa. panorama.it

