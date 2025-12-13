L’aborto la libertà e i costi che non vogliamo vedere della nostra modernità Il libro di Joyce Carol Oates

L'aborto rappresenta un tema complesso che coinvolge libertà, costi e dilemmi morali della nostra società moderna. Numerosi autori, tra cui Joyce Carol Oates e Annie Ernaux, hanno affrontato questa realtà nei loro romanzi, concentrandosi spesso sul dramma femminile e sulle difficoltà di un'esperienza vissuta in clandestinità.

Romanzi sull'aborto ne sono stati scritti non pochi – il più bello e il più noto è L 'evento di Annie Ernaux – ma tutti centrati sul dramma dell' aborto, preferibilmente clandestino, visto dalla parte della donna. Un dramma individuale, quindi, che diventa sociale solo se inserito nel dogma femminista della proprietà del corpo da parte della donna. Cioè se diventa diritto per realizzare e sancire la libertà femminile in quello che è il nodo più drammatico e più potente che la definisce: la possibilità di dare la vita che diventa così anche quella di negarla. Invece il bellissimo romanzo di Joyce Carol Oates tutto dedicato a questo problema – Un libro di martiri americani – non parla di donne, parla di uomini.