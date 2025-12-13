La zuppa non è pan bagnato ma una vera arte

La zuppa, molto più di un semplice piatto umile, rappresenta un'arte antica e variegata. Dalle origini preistoriche alle ricette storiche di Sparta, passando per le preferenze di Beethoven e le vicende di Francesco I, questa preparazione ha attraversato secoli e culture, rivelando il suo ruolo fondamentale nella storia culinaria dell'umanità.

Fu uno dei primi piatti elaborati dai cavernicoli. A Sparta la facevano con sangue di porco e vino. Beethoven ne era ghiotto, Francesco I la scoprì dopo la sconfitta nella battaglia di Pavia e la portò in Francia. Cézanne, Picasso e Warhol la resero immortale nelle loro opere. È possibile che tra il movimento finale della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, l’ Inno alla gioia e una zuppa calda, assaporata con somma soddisfazione in una di questa fredde serate invernali, ci sia qualcosa in comune? A costo di passare per sulfurei sacrileghi, diciamo che sì, qualcosa c’è. Entrambi, inno e zuppa, generano una profonda emozione. Laverita.info

