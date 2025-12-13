La visita di Messi a Calcutta è durata dieci minuti | i tifosi protestano allo stadio lanciando bottiglie e sedili

La visita di Leo Messi a Calcutta, durata solo dieci minuti, ha scatenato lamentele tra i tifosi presenti allo stadio. Durante il tour di tre giorni in India per l'inaugurazione di una statua a suo nome, le aspettative sono state deluse, portando a proteste e lanci di oggetti da parte dei supporter.

Il tour di tre giorni in India di Leo Messi per inaugurare la statua in suo onore, si è trasformato in un fiasco. Ha incontrato i tifosi allo stadio di Calcutta, ma molti che erano venuti in città apposta per vederlo, sono rimasti delusi. Messi in India lascia i tifosi delusi. Come riportato da Rmc Sport: L’evento si è trasformato in un fiasco. Venendo a incontrare i suoi fan in India, Lionel Messi ha innescato scene caotiche allo stadio Salt Lake. Il campione del mondo argentino è stato brevemente sul prato dello stadio, circondato da una folla di giornalisti e fotografi, prima di partire per il suo prossimo evento della giornata. Ilnapolista.it

Leo Messi, svelata a Calcutta maxi statua del calciatore - Il 13 dicembre è stata inaugurata a Calcutta una statua di Lionel Messi alta circa 21 metri. tg24.sky.it