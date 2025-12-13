La visita anestesiologica online per far risparmiare tempo al paziente | sperimentazione a Pescia

Una sperimentazione innovativa a Pescia introduce la visita anestesiologica online, offrendo un metodo più rapido e comodo per i pazienti. Questa iniziativa, destinata a essere estesa nell’Asl Toscana Centro, mira a ottimizzare i tempi e migliorare l’esperienza, garantendo comunque eventuali approfondimenti quando richiesto.

Pescia, 13 dicembre 2025 – Una novità destinata a essere esportata in tutta l’Asl Toscana Centro. Un modo per far risparmiare tempo al paziente, ovviamente salvo eventuali approfondimenti necessari. All’ospedale della Valdinievole è attivo un nuovo servizio di televisita anestesiologica per la valutazione pre-operatoria a distanza. Il progetto, sviluppato dall’Area di Anestesia e Rianimazione del Dipartimento di Emergenza e Area Critica dell’Asl Toscana centro, mira a rendere più rapido ed efficiente il percorso dei pazienti che devono affrontare un intervento chirurgico. Visita il canale Salute de La Nazione A chi è rivolto il servizio. Lanazione.it

