Scopri la storia della vera zuppa alla pavese, tramandata da generazioni fin dal 1525. Maggi Mariuccia, discendente diretta della contadina che preparò questa ricetta per il re di Francia, conserva con orgoglio la tradizione autentica di questa pietanza milanese. Un viaggio tra passato e sapori genuini, custoditi con passione e dedizione.

"L’unica e vera ricetta della zuppa alla pavese è arrivata fino a me di generazione in generazione". Maggi Mariuccia (e non è un errore), ventiquattresima discendente diretta della contadina che un mezzogiorno di 500 anni fa, in una fumosa stamberga della Cascina Repentita preparò al re di Francia, quella che poi sarebbe diventata la famosa "zuppa alla pavese", ne è certa. Alle 16,30 di oggi nel salone Teresiano della biblioteca universitaria fornirà la sua versione di quanto accaduto un po’ come ha fatto il 24° discendente di Jacques II de Chabannes de La Palice. Con un cappellino di pelliccia in testa e le sembianze di Francesco Mastrandrea, attore, narratore, ricercatore teatrale che non sarà vestito da donna, Mariuccia sarà intervistata da Gino Cervi. Ilgiorno.it

La vera zuppa alla pavese. C’è una custode della ricetta del 1525 - Pavia, nell’ambito degll’ultimo appuntamento sulla soria del signore di Lapalice parla la discendente diretta della contadina che la inventò a Cascina Repentita. msn.com