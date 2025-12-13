La trasferta da incubo di due giocatori del Las Palmas a Ceuta | non possono entrare in Marocco
Durante la trasferta a Ceuta, due giocatori del Las Palmas, Lukovic e Cedeno, non potranno raggiungere la città autonoma passando dal Marocco a causa di complicazioni burocratiche. Questa situazione influenzerà la partecipazione del club alla partita, evidenziando le difficoltà logistiche legate ai passaggi tra territori con regolamentazioni speciali.
Il Las Palmas è impegnato a Ceuta, ma Lukovic e Cedeno non possono viaggiare con la squadra: per motivi burocratici non passeranno dal Marocco per raggiungere la città autonoma. Fanpage.it
