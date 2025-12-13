La terra rubata di Sebastia | così avanza l’occupazione in Cisgiordania

L’occupazione israeliana in Cisgiordania si intensifica, con confische di terre e demolizioni di abitazioni che riducono progressivamente lo spazio palestinese. Questo processo di espansione influisce profondamente sulla vita dei palestinesi, contribuendo a un restringimento del territorio e a crescenti tensioni nella regione.

Israele continua ad avanzare in Cisgiordania, confiscando terre e demolendo abitazioni. E tanto più Israele avanza, tanto più la Palestina si contrae. È una guerra lenta, ma sistematica, combattuta non tanto con i bombardamenti (che tuttavia ci sono) quanto con leggi, espropriazioni, demolizioni e violenze quotidiane. L’ultima confisca di terre palestinesi è quella a Sebastia, uno storico villaggio che si trova nella cosiddetta Area B della Cisgiordania (sotto il controllo amministrativo dell’Autorità Palestinese). Un’area grande come 260 campi da calcio, circa 1.800 dunum, è stata sottratta al villaggio, insieme a tutto ciò che essa comprendeva: case, terreni agricoli e parte del sito archeologico di Sebastia – che Israele chiama con il nome biblico di Shomron. It.insideover.com

