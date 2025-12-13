La svolta con la Dinamo Dal 3-5-2 al nuovo 4-4-1-1 Minuto 67 scatta un clic Kouame ora è una risorsa

Una semplice scelta tattica ha trasformato il corso della partita e forse il destino della Fiorentina. Al minuto 67, un clic ha cambiato le sorti in campo, portando Kouame a diventare una risorsa chiave e aprendo nuove prospettive nel sistema di gioco, segnando un punto di svolta per la squadra.

È bastato un interruttore, un clic improvviso al 67’, per cambiare non solo la partita con la Dinamo Kiev ma, forse, l’intero orizzonte tattico della Fiorentina. Lì, in quel passaggio dal 3-5-2 al 4-4-1-1, Vanoli ha sdoganato una novità che è diventata subito argomento di discussione. E poco importa che l’allenatore, fedele alla sua linea, continui a ripetere che conta più la mentalità che il modulo: ciò che si è visto in Conference ha segnato una cesura netta col passato. Per la prima volta da mesi la Fiorentina ha dato infatti la sensazione di non essere imprigionata nel sistema che l’ha accompagnata con risultati spesso modesti. Sport.quotidiano.net La svolta con la Dinamo. Dal 3-5-2 al nuovo 4-4-1-1. Minuto 67, scatta un clic. Kouame ora è una risorsa - È bastato un interruttore, un clic improvviso al 67’, per cambiare non solo la partita con la Dinamo Kiev ma, forse, l’intero orizzonte tattico della Fiorentina. msn.com

