La sua ansia aumenta La stiamo incoraggiando a prendersi cura della sua salute fisica e mentale | la famiglia di Ariana Grande è molto preoccupata

C’è preoccupazione per Ariana Grande. La sua famiglia sta passando un momento difficile perché è evidente, secondo le fonti anonime intercettate dal Daily Mail, che qualcosa non sta girando per il verso giusto. “Ariana non ha affrontato al meglio il tour promozionale di Wicked. – ha confidato la fonte – Sono successe cose che l’hanno turbata: dall’uomo che ha cercato di afferrarla mentre attraversava il red carpet ai commenti online al vetriolo. Adesso sta avendo difficoltà ad elaborare il tutto”. E ancora: “Non sta bene e di questo ne è consapevole. Tutte le persone attorno a lei lo sanno. La sua ansia aumenta sempre più, a volte Ariana appare troppo sensibile. Ilfattoquotidiano.it

