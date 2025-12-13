La storia di Baby KJ l’unico bambino nella lista dei 10 protagonisti della scienza del 2025 di Nature

Nel 2025, la rivista Nature ha individuato i dieci protagonisti della scienza, tra cui Baby KJ, nato nel 2004. Affetto da un deficit di Carbamil-Fosfato Sintetasi 1 (CPS1), la sua storia rappresenta un esempio di innovazione e speranza nel campo delle terapie genetiche e delle sfide mediche dell’età moderna.

KJ Muldoon è nato nel 2004. Gli è stato diagnosticato un deficit di Carbamil-Fosfato Sintetasi 1 (CPS1). A sei mesi ha iniziato una terapia di editing genetico. Ha ricevuto una cura creata apposta per lui.