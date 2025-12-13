La storia del passeggero sovrappeso sul volo Ita | Prima bisogna salvare i magri
Un episodio insolito ha attirato l'attenzione dei media: un passeggero sovrappeso su un volo Ita dall'aeroporto di Cairo a Roma, che ha richiesto misure speciali. La vicenda mette in luce le sfide logistiche e le considerazioni legate alla gestione di passeggeri con esigenze particolari durante i viaggi aerei.
Antonio D’Amore doveva partire con un volo dall’ aeroporto Cairo International lunedì 7 dicembre 2025 per sbarcare a Roma Fiumicino. Il volo è l’AZ897 di Ita. Al momento del check in aveva chiesto il posto F nella fila 34, ovvero quello accanto al portellone dell’uscita di emergenza. Per la sua corporatura. Ma le hostess lo hanno posizionato nel mezzo della fila 30. E lui racconta la sua esperianza al Fatto Quotidiano: « Sono sovrappeso, da sempre, non così tanto da dover prenotare due sedili, come si dice che siano costretti a fare i grandi obesi, ma abbastanza da dover richiedere, su alcuni aerei, la “prolunga”della cintura, per evitare di chiudere quella standard e fare il viaggio senza fiato». Open.online
