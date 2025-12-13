La Soprintendenza tentenna e la giunta spacchetta l’intervento su piazza Paganessi

La riqualificazione di piazza Paganessi a Bariano sta suscitando tensioni tra la Soprintendenza e la giunta comunale. Mentre quest’ultima decide di suddividere il progetto in più interventi, la questione evidenzia divergenze sulle modalità di intervento e tutela del centro storico. Un’azione che potrebbe influenzare i tempi e le modalità di riqualificazione dell’area.

Bariano. La giunta “spacchetta” il progetto di riqualificazione del centro storico scorporando, nello specifico, l’intervento su piazza Paganessi. Una scelta dettata dalle tempistiche della Soprintendenza che, ancora, non si è espressa sull’opera di riqualificazione del sagrato della parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio. La giunta ha infatti approvato il progetto esecutivo per la sistemazione di via Roma, l’unica porzione che non dipende dal parere dell’ente, che potrebbe già concludersi entro il 2026. Il progetto complessivo prevedeva inizialmente un intervento unico sul sagrato – la piazza vera e propria – su via Chiesa e sulla parte di via Roma antistante la piazza. Bergamonews.it La Soprintendenza tentenna e la giunta “spacchetta” l’intervento su piazza Paganessi - Via Roma sarà sistemata per prima con i 200mila euro messi a disposizione da Regione Lombardia ... bergamonews.it

