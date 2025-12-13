La società di Davide Lacerenza fallisce ma i dipendenti aspettano ancora 100mila euro di risarcimento

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ginto Eventi Srl, società gestita da Davide Lacerenza, è stata dichiarata fallita. Di conseguenza, i crediti dei dipendenti, pari a circa 100mila euro, saranno coperti dall’Inps. La situazione evidenzia le difficoltà finanziarie dell’azienda e le implicazioni per i lavoratori coinvolti.

La Ginto Eventi Srl, la società che fa capo al locale e a Davide Lacerenza, è fallita, quindi spetterà all’Inps pagare i crediti dei lavoratori. Ma rimarrebbero fuori le spese legali. Fanpage.it

Davide Lacerenza patteggia a Milano quattro anni e otto mesi. All’asta le bottiglie di champagne e i mobili della Gintoneria - La giudice per le indagini preliminari di Milano, Marta Pollicino, ha accolto la richiesta di patteggiamenti di Davide Lacerenza (4 anni e 8 mesi) e dell’ex compagna Stefania Nobile (3 anni), figlia ... ilfattoquotidiano.it

Davide Lacerenza torna in libertà: revocati i domiciliari/ Cruciani: “E’ un altro, ha perso 22 kg” - E' finita la detenzione per Davide Lacerenza, è tornato ufficialmente in libertà dopo la revoca dei domiciliari: l'annuncio dato dall'amico Cruciani Davide Lacerenza è tornato in libertà. ilsussidiario.net

