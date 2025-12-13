Ci mancava l'attacco alla Barbie, nel senso di bambola. Ci pensano quelli di Sinistra Italiana, per voce di Carla Giuzzi, l'occasione è offerta dalla mostra "Le Donne - 500 fashion Barbie dolls", allestita ad Arcore, in Villa Borromeo, come momento culturale contro la violenza di genere e il cui ricavato è destinato alla Caritas della Comunità pastorale Sant'Apollinaire. Per il partito di Vendola-Fratoianni la bambola è "un modello di donna che è alla base della violenza di genere in quanto vista solo come un oggetto da possedere. Barbie è un fenomeno complesso, partito negli anni '50 e nel quale si rappresentava un'idea di donna diversa rispetto a quella comune di allora: casalinga, moglie e madre. Ilgiornale.it

La sinistra di Barbie Salis - Fratoianni la bambola è "un modello di donna che è alla base della violenza di genere in quanto vista solo come un oggetto da possedere ... ilgiornale.it