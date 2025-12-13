la singolare avversione di destra e sinistra per i principi costituzionali

L'articolo analizza la diffusa ostilità di destra e sinistra nei confronti dei principi costituzionali, evidenziando come questa posizione si sia consolidata nel contesto politico italiano post-elettorale del 2022. Un focus sulla tensione tra le forze politiche e il rispetto delle fondamenta costituzionali nel dibattito pubblico e nelle scelte di governo.

Se la campagna elettorale avesse una sua data inaugurale, questa sarebbe già alle nostre spalle dall'indomani delle elezioni del 2022. Assai diverse le movenze dei protagonisti istituzionali, quelli in campo per la propria conferma, e quelli dell'alternativa, con una dirimente differenza. Tanto spavaldi e assertivi i primi, nella persona dominante, il capo del governo, chissà perché chiamato "premier", quanto velleitari e confusi i secondi, completamente disorganizzati, nemmeno individuabili, nella superficie della formazione e tantomeno nella persona chiamata a rappresentarla. Entrambi, in realtà e paradossalmente, con diversi titoli e consapevolezza, impegnati a far rivincere la coalizione di governo che, se fosse sola in campo, non sarebbe a oggi più sicura del risultato.

