La sfilata dei duemila | Anche qui si chiude

Una grande manifestazione attraversa il centro di Monza, con un corteo che si oppone alla Legge di Bilancio. L'evento mira a richiamare l'attenzione su temi cruciali come lavoro, sanità, istruzione, previdenza, e le sfide di donne e giovani, sottolineando la necessità di un cambiamento e di un'attenzione più concreta alle questioni sociali.

Un lungo corteo per il centro di Monza per dire no alla Legge di Bilancio e richiamare l’attenzione sui tanti problemi di lavoro, sanità, istruzione, previdenza, e di donne e giovani. Circa 2.000 persone, ieri, hanno sfilato con la Cgil Monza e Brianza per lo sciopero generale, da piazza Castello all’Arengario. Molto significative le adesioni in Brianza. Il settore pulimento Rekeep dell’Ospedale San Gerardo ha registrato il 90% di aderenti allo sciopero, la mensa scolastica Vivenda di Villasanta si è attestata al 70%, la mensa dell’azienda Roche di Monza al 50%, e Prenatal al 30%. Nel settore produttivo, la Stmicroelectonics ha avuto il 60% di aderenti allo sciopero, la Thermofisher il 40%, ed Elesa il 35%. Ilgiorno.it

